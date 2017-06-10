В День России в Рязани перекроют центральные улицы. Об этом
Из-за праздничных мероприятий в понедельник, 12 июня, перекроют движение на участках:
- — от пересечения Первомайского проспекта и улицы Вокзальная до пересечения Первомайского проспекта с улицей Дзержинского с 18:30 до 22:00;
- — от Безбожной улицы до Первомайского проспекта с 17:00 до 22:00;
- — за памятником Владимиру Ленину от пересечения площади Ленина с улицей Горького до Соборной улицы с 17:00 до 21:00.
Для перекрытия движения на площади Победы выделят грузовые машины.
На площади установят восемь арочных металлодетекторов, а территорию огородят парапетами. Также на месте будут дежурить спасатели.