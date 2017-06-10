Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:01, 10 июня 2017 605
 0    0

В День России в Рязани перекроют центральные улицы

В День России в Рязани перекроют центральные улицы

В День России в Рязани перекроют центральные улицы. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за праздничных мероприятий в понедельник, 12 июня, перекроют движение на участках:

  • — от пересечения Первомайского проспекта и улицы Вокзальная до пересечения Первомайского проспекта с улицей Дзержинского с 18:30 до 22:00;
  • — от Безбожной улицы до Первомайского проспекта с 17:00 до 22:00;
  • — за памятником Владимиру Ленину от пересечения площади Ленина с улицей Горького до Соборной улицы с 17:00 до 21:00.

Для перекрытия движения на площади Победы выделят грузовые машины.

На площади установят восемь арочных металлодетекторов, а территорию огородят парапетами. Также на месте будут дежурить спасатели.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
8:01, 10 июня 2017
В День России в Рязани перекроют центральные улицы
21:53, 9 июня 2017
Из-за ремонта временно изменится расписание рязанских электричек
18:39, 9 июня 2017
Тестовую маршрутку повышенной вместимости пустили до Семчина
18:04, 9 июня 2017
В Касимовском районе проверили ремонт дорог
16:35, 9 июня 2017
Lada Vesta вошла в топ-3 самых продаваемых авто в России
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 61 475
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 4
15:11, 29 мая 2017 30 486
Любимов наградил лучших предпринимателей области. Фото
17:48, 6 июня 2017 22 246
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
9:21, 27 мая 2017 20 780
Родители выпускников рязанского лицея сняли свою версию клипа «Тает лед». Видео 1
18:14, 28 мая 2017 17 401
Пьяный чиновник рязанского минздрава избил врача скорой — соцсети. Видео 4
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований
Форум