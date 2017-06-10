Синоптики рассказали о погоде на выходные

Синоптики рассказали о погоде на три выходных дня. По словам заведующего отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева, жителей центральной России ожидает комфортная погода. Об этом пишет « Российская газета ».

В Москве в выходные температура будет держаться около 22 градусов, возможны редкие дожди. В День России еще немного потеплеет. После этого придут дожди и понижение температуры.

В Крыму будет шквалистый ветер. Температура не поднимается выше 23 градусов.

В Краснодарском и Ставропольском крае ожидаются кратковременные дожди. В Калмыкии, Дагестане они будут сильными, с градом и порывами ветра. Днем 21-26 градусов.

Холодная погода с ночными морозами стоит на севере. Днем 11 градусов в Мурманской области, в Ненецком округе только 6 градусов, а на северо-западе Коми 4 градуса. В тех же широтах Красноярского края температура от 12 градусов на Таймыре до 26 в Эвенкии.

На большей части Приволжского округа дожди, преобладающая температура 18-23 градуса.

На южном Урале тепло, 19-24 градуса. В северных регионах — градусов на 5 ниже.

Аномально теплая погода на большей части Красноярского края и у Байкала. В центральных и южных регионах Красноярского края 24-29 градусов тепла, местами дожди, возможны грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. Схожая погода в республиках Тыва и Хакасия. В Иркутской области воздух прогреется до 32 градусов, а в Забайкальском крае — до 35 градусов.

В Амурской области температура за выходные повысится с 22 до 29 градусов.