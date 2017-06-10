Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:24, 10 июня 2017 206
 0    0

Синоптики рассказали о погоде на выходные

Синоптики рассказали о погоде на выходные

Синоптики рассказали о погоде на три выходных дня. По словам заведующего отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева, жителей центральной России ожидает комфортная погода. Об этом пишет «Российская газета».

В Москве в выходные температура будет держаться около 22 градусов, возможны редкие дожди. В День России еще немного потеплеет. После этого придут дожди и понижение температуры.

В Крыму будет шквалистый ветер. Температура не поднимается выше 23 градусов.

В Краснодарском и Ставропольском крае ожидаются кратковременные дожди. В Калмыкии, Дагестане они будут сильными, с градом и порывами ветра. Днем 21-26 градусов.

Холодная погода с ночными морозами стоит на севере. Днем 11 градусов в Мурманской области, в Ненецком округе только 6 градусов, а на северо-западе Коми 4 градуса. В тех же широтах Красноярского края температура от 12 градусов на Таймыре до 26 в Эвенкии.

На большей части Приволжского округа дожди, преобладающая температура 18-23 градуса.

На южном Урале тепло, 19-24 градуса. В северных регионах — градусов на 5 ниже.

Аномально теплая погода на большей части Красноярского края и у Байкала. В центральных и южных регионах Красноярского края 24-29 градусов тепла, местами дожди, возможны грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. Схожая погода в республиках Тыва и Хакасия. В Иркутской области воздух прогреется до 32 градусов, а в Забайкальском крае — до 35 градусов.

В Амурской области температура за выходные повысится с 22 до 29 градусов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:24, 10 июня 2017
Синоптики рассказали о погоде на выходные
11:01, 10 июня 2017
На улице Циолковского столкнулись две легковушки и мотоцикл, есть пострадавшие
10:24, 10 июня 2017
Рязанцев попросили сдать кровь для женщины
10:01, 10 июня 2017
Лыбедский бульвар оформят в стиле «Золушки» осенью 1
9:41, 10 июня 2017
Российские студенты назвали «символ настоящего патриотизма»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Как Рязани открыть двери для туристов?

Как Рязани открыть двери для туристов? 1

В России есть примеры успешного развития и благоустройства городов за счет туризма. Соседний областной центр — Тула, Суздаль во Владимирской области, Углич в Ярославской… Каковы секреты их успеха?

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 69 829
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 5
15:11, 29 мая 2017 30 572
Любимов наградил лучших предпринимателей области. Фото
17:48, 6 июня 2017 22 466
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
18:14, 28 мая 2017 17 435
Пьяный чиновник рязанского минздрава избил врача скорой — соцсети. Видео 4
15:27, 7 июня 2017 17 449
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований
Форум