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9:41, 10 июня 2017 272
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Российские студенты назвали «символ настоящего патриотизма»

Российские студенты назвали «символ настоящего патриотизма»

Российские студенты назвали «символ настоящего патриотизма». Для большинства (79%) им являются ветераны Великой Отечественной войны. О результатах опроса Центра социологии студенчества сообщает «РИА Новости».

Примером настоящего патриота для 34% респондентов стал президент России Владимир Путин, еще для 27%— гражданские активисты и волонтеры.

43% студентов заявили, что меньшинство российской молодежи являются патриотами, 35% респондентов ответили, что таких людей половина.

Для 64% опрошенных патриотизм — это стремление изменить положение дел в стране ради ее достойного будущего, для 60% — работать и действовать во благо страны.

Отмечается, что 67% респондентов считают себя патриотами, 14% не называют себя так. При этом 19% затруднились дать однозначный ответ.

Опрос проходил в июне в 50 регионах среди 3 682 студентов вузов или учреждений среднего профессионального образования.


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