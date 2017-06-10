Российские студенты назвали «символ настоящего патриотизма». Для большинства (79%) им являются ветераны Великой Отечественной войны. О результатах опроса Центра социологии студенчества сообщает «
Примером настоящего патриота для 34% респондентов стал президент России Владимир Путин, еще для 27%— гражданские активисты и волонтеры.
43% студентов заявили, что меньшинство российской молодежи являются патриотами, 35% респондентов ответили, что таких людей половина.
Для 64% опрошенных патриотизм — это стремление изменить положение дел в стране ради ее достойного будущего, для 60% — работать и действовать во благо страны.
Отмечается, что 67% респондентов считают себя патриотами, 14% не называют себя так. При этом 19% затруднились дать однозначный ответ.
Опрос проходил в июне в 50 регионах среди 3 682 студентов вузов или учреждений среднего профессионального образования.