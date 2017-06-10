Роскомнадзор запретил блокировать сайты до «Прямой линии» Путина

Роскомнадзор запретил провайдерам блокировать сайты до 16 июня 2017 года. Ограничивать доступ разрешается только к интернет-ресурсам только по тем IP-адресам, которые указаны в реестре запрещенных сайтов, передает
Глава управления Роскомнадзора по УрФО Марина Гвоздецкая заявила, что у нее нет информации о том, почему была выбрана именно эта дата.
В соответствии с ФЗ-139 от 28 июня 2012 года, все провайдеры в РФ обязаны блокировать интернет-ресурсы, внесенные в специальный реестр запрещенных сайтов. Законодательство не оговаривает никакого унифицированного способа ограничения доступа, а потому методы исполнения требований Роскомнадзора зависят лишь от бюджета и технических мощностей конкретного провайдера.
Напомним, 4 июня пользователи «Яндекс» и «ВКонтакте»
Позже из-за ситуации с блокировками Роскомнадзор оставил белый список сайтов с перечнем 2257 позиций, в том числе доменные имена крупных социальных сетей, поисковых систем и различных государственных интернет-ресурсов.
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