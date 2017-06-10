Путин ответил на вопрос Стоуна о «желании быть царем». Видео

Американский режиссер Оливер Стоун в одном из интервью задал Владимиру Путину вопрос «желании быть царем». Российский лидер ответил, что вопрос в том, чтобы распорядиться той властью, которая есть, передает
«У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царем», — заявил Стоун.
«Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть, распорядиться правильно», — прокомментировал это Владимир Путин.
Напомним, полную версию фильма Стоуна «Интервью с Путиным» покажет Первый канал. В эфир лента будет выходить с 19 по 22 июня в 21:30 по московскому времени под названием «Путин».