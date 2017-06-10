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21:49, 10 июня 2017 177
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Путин ответил на вопрос Стоуна о «желании быть царем». Видео

Путин ответил на вопрос Стоуна о «желании быть царем». Видео

Фото: Kremlin.ru

Американский режиссер Оливер Стоун в одном из интервью задал Владимиру Путину вопрос «желании быть царем». Российский лидер ответил, что вопрос в том, чтобы распорядиться той властью, которая есть, передает Life.

«У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царем», — заявил Стоун.

«Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть, распорядиться правильно», — прокомментировал это Владимир Путин.

Напомним, полную версию фильма Стоуна «Интервью с Путиным» покажет Первый канал. В эфир лента будет выходить с 19 по 22 июня в 21:30 по московскому времени под названием «Путин».


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