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18:06, 10 июня 2017 796
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Николай Любимов поздравил ветерана Великой Отечественной со столетним юбилеем

Николай Любимов поздравил ветерана Великой Отечественной со столетним юбилеем

Николай Любимов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Денисовича Иванова со столетним юбилеем. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В день юбилея, 9 июня, в квартире ветерана собрались близкие родственники. За чашкой чая ветеран рассказал главе региона Николаю Любимову о том, как защищал Родину во время Великой Отечественной войны, как в мирное время работал в сельском хозяйстве бригадиром, руководителем колхоза, закончив трудовую деятельность в 70 лет.

Врио главы региона вручил именнинику юбилейную медаль «80 лет Рязанской области».

«Вы один из самых достойных людей региона, наша гордость, пример для молодежи, — сказал Николай Любимов. — В этом году мы отмечаем восемьдесят лет со дня образования Рязанской области. К знаменательной дате специально выпущена юбилейная медаль. И мне приятно вам, первому в регионе, вручить эту награду». Николай Любимов пожелал юбиляру здоровья, благополучия, бодрости духа и подарил телевизор.

Иван Денисович Иванов родился 9 июня 1917 года в деревне Кулаково Ермишинского района Рязанской области. Начал трудовую деятельность почтальоном в 13 лет. В период прохождения срочной военной службы был направлен на фронт. Иван Денисович награжден медалями «За Победу над Германией», «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа». После войны вернулся в родную деревню. Окончил курсы руководителей. Был назначен председателем колхоза в деревне Костино Ермишинского района. Трудовую деятельность закончил в 70 лет бригадиром, ветеран труда. У Ивана Денисовича большая семья: трое детей, шесть внуков, пять правнуков.


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