На улице Циолковского столкнулись две легковушки и мотоцикл, есть пострадавшие

Ночью на улице Циолковского столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл. По предварительным данным, пострадали трое. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла 10 июня, в 00:10. У дома №5 по улице Циолковского Kia Rio, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом Yamaha, которым управлял 27-летний рязанец. После столкновения мотоцикл врезался в припаркованный Renault Logan.
Травмы получили мотоциклист, 24-летний водитель Renault и его 20-летняя пассажирка.
За рулем Kia Rio был 53-летний мужчина.
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