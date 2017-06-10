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11:01, 10 июня 2017 2 277
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На улице Циолковского столкнулись две легковушки и мотоцикл, есть пострадавшие

На улице Циолковского столкнулись две легковушки и мотоцикл, есть пострадавшие

Ночью на улице Циолковского столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл. По предварительным данным, пострадали трое. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла 10 июня, в 00:10. У дома №5 по улице Циолковского Kia Rio, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом Yamaha, которым управлял 27-летний рязанец. После столкновения мотоцикл врезался в припаркованный Renault Logan.

Травмы получили мотоциклист, 24-летний водитель Renault и его 20-летняя пассажирка.

За рулем Kia Rio был 53-летний мужчина.

Фото группы «Новости Рязани «ВКонтакте»


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