«Книжный Барс» представил литературу региона на московском фестивале «Красная площадь», прошедшем с 3 по 6 июня. Об этом сообщается на сайте
Во время фестиваля для посетителей были открыты зоны отдыха, лектории, павильоны и тематические площадки. В литературных павильонах можно было ознакомиться и приобрести книжные новинки. Посетители стенда «Барса» покупали произведения Есенина, Солженицына, Полонского и других авторов, чья жизнь и творчество связаны с рязанским краем.
Желающие могли купить путеводители с туристскими маршрутами и достопримечательностями области, сувениры.
В рамках фестиваля сеть магазинов «Книжный Барс» наградили дипломом «за высокие достижения в книжной торговле и активную работу по развитию и продвижению чтения в 2016 году» от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Ассоциации книгораспространителей независимых государств.