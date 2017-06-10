Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:56, 10 июня 2017 740
 0    0

Два омича украли из зоопарка редких птиц и приготовили из них шашлык 1

Два омича украли из зоопарка редких птиц и приготовили из них шашлык

Фото: Pixabay.com

Два омича украли из зоопарка редких птиц и приготовили из них шашлык. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Омской области.

Злоумышленники ночью забрались в вольеры единственного в России сельского зоопарка в поселке Большеречье. Они убили цесарку обыкновенную, кудрявого пеликана и даурского журавля. Птицы двух последних видов занесены в Красную книгу.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что к преступлению причастны двое жителей Большереченского района 20 и 22 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности», — отметили полицейские.

Также ониустановили, что в ночь проникновения в зоопарк мужчины совершили кражу в шашлычном павильоне.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Большереченский зоопарк находится в пойме речки Большая, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. Сейчас в нем содержат более 200 видов и более 2 тысяч экземпляров животных со всего света, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и России.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:20, 10 июня 2017
Рязанская фирма обманула касимовцев при создании новогодней арки. Видео
17:25, 10 июня 2017
В Рязанском доме ребенка появилась «мягкая» комната
14:56, 10 июня 2017
Два омича украли из зоопарка редких птиц и приготовили из них шашлык 1
14:26, 10 июня 2017
Рязанца задержали за 33 срубленные березы
14:04, 10 июня 2017
В воскресенье в Рязанской области будет небольшой дождь
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 85 467
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 8
15:11, 29 мая 2017 30 692
Любимов наградил лучших предпринимателей области. Фото
17:48, 6 июня 2017 22 841
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 17 759
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
18:14, 28 мая 2017 17 574
Пьяный чиновник рязанского минздрава избил врача скорой — соцсети. Видео 4
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований
Форум