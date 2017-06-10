Два омича украли из зоопарка редких птиц и приготовили из них шашлык. Об этом
Злоумышленники ночью забрались в вольеры единственного в России сельского зоопарка в поселке Большеречье. Они убили цесарку обыкновенную, кудрявого пеликана и даурского журавля. Птицы двух последних видов занесены в Красную книгу.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что к преступлению причастны двое жителей Большереченского района 20 и 22 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности», — отметили полицейские.
Также ониустановили, что в ночь проникновения в зоопарк мужчины совершили кражу в шашлычном павильоне.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
Большереченский зоопарк находится в пойме речки Большая, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. Сейчас в нем содержат более 200 видов и более 2 тысяч экземпляров животных со всего света, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и России.