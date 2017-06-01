«Яндекс» объявил о закрытии офисов в Киеве и Одессе

«Яндекс», скорее всего, ограничит бизнес на Украине или вовсе уйдет из страны из-за действий ее властей. Об этом в интервью телеканалу
Он напомнил, что компания «крайне разочарована» действиями властей Украины. «Украинское государство приняло против ряда российских IT-компаний ряд санкций, которые делают невозможной нашу деятельность в стране», — сказал Шульгин.
В свою очередь директор «Яндекса» по связям с общественностью Очир Манджиков рассказал, что компания приняла решение закрыть офисы в Киеве и Одессе. «Нашей команде предложим продолжить работу в других офисах „Яндекса“ в разных странах», — добавил мужчина.
Ранее, 29 мая, украинские офисы «Яндекса» обыскала Служба безопасности Украины. Поисковик почти обвинили в сборе персональных данных местных жителей в интересах российских спецслужб.
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