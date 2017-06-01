Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:56, 1 июня 2017 196
 0    0

«Яндекс» объявил о закрытии офисов в Киеве и Одессе

«Яндекс» объявил о закрытии офисов в Киеве и Одессе

«Яндекс», скорее всего, ограничит бизнес на Украине или вовсе уйдет из страны из-за действий ее властей. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил гендиректор компании в России Александр Шульгин.

Он напомнил, что компания «крайне разочарована» действиями властей Украины. «Украинское государство приняло против ряда российских IT-компаний ряд санкций, которые делают невозможной нашу деятельность в стране», — сказал Шульгин.

В свою очередь директор «Яндекса» по связям с общественностью Очир Манджиков рассказал, что компания приняла решение закрыть офисы в Киеве и Одессе. «Нашей команде предложим продолжить работу в других офисах „Яндекса“ в разных странах», — добавил мужчина.

Ранее, 29 мая, украинские офисы «Яндекса» обыскала Служба безопасности Украины. Поисковик почти обвинили в сборе персональных данных местных жителей в интересах российских спецслужб.

Фото yandex.ru


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
19:56, 1 июня 2017
«Яндекс» объявил о закрытии офисов в Киеве и Одессе
18:28, 1 июня 2017
Сумма частных инвестиций в Лесной превысит 5,6 млрд рублей — Любимов
18:18, 1 июня 2017
Под Рязанью построят логистический центр за 800 млн рублей
16:42, 1 июня 2017
Рязанская область передумала продавать училище связи
16:01, 1 июня 2017
Тайская компания ознакомится с действующими предприятиями Рязани
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Лето — время платить за «тепло». Почему пора погасить долги за отопление

Лето — время платить за «тепло». Почему пора погасить долги за отопление

Муниципальная «Теплосеть» пошла навстречу должникам: тем, кто погасит задолженность до 1 июля, впервые спишут все начисленные за просрочку пени.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:59, 25 мая 2017 69 582
Детство закончилось. В Рязани прошел общегородской последний звонок
11:30, 19 мая 2017 67 242
В Солотче нашли пентхаус стоимостью 37 млн рублей. Фото 11
19:46, 25 мая 2017 66 902
RZN.info публикует фото с места падения рязанки из окна (18+) 5
11:52, 22 мая 2017 59 825
В Рязани выбрали Мисс и Миссис Великая Русь. Фото 14
20:25, 26 мая 2017 51 900
Рязань посетил Алексей Навальный. Фоторепортаж 23
Все новости
Форум