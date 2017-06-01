Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:29, 1 июня 2017 196
 0    0

Владимир Путин выделит 500 млн рублей на развитие русских мультфильмов

Владимир Путин выделит 500 млн рублей на развитие русских мультфильмов

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин пообещал выделить до 500 млн рублей на развитие русских мультфильмов. Средства резервного фонда пойдут на программное обеспечение анимационной отрасли, передает Life.

Путин сообщил о своем решении на встрече с мультипликаторами, на которой обсуждались проблемы развития анимации.

«Почти все из ваших предложений будут реализованы. Я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами, включая и ваше пожелание выделить дополнительные средства на программное обеспечение, имея в виду собственные наши российские возможности, высокотехнологичные», — сообщил он.

Так же президент отметил значимость с отечественной анимации не только для страны, но и для мира.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:58, 1 июня 2017
В Кальном могут построить школу на месте частных домов
10:39, 1 июня 2017
Рязанская предпринимательница выплатила в госбюджет 2,5 млн рублей за уклонение от налогов
10:29, 1 июня 2017
Владимир Путин выделит 500 млн рублей на развитие русских мультфильмов
10:26, 1 июня 2017
Причиной смертельной аварии на Московском шоссе могла стать сильная тонировка «десятки» — полиция
10:11, 1 июня 2017
Компания «Брикус» и «Мармакс» рассказали рязанцам о развитии совместных проектов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
В загородном поселке «Снегири» отметили День соседа

В загородном поселке «Снегири» отметили День соседа

В «Снегирях» закрепилась добрая традиция каждый год в конце весны отмечать День соседа.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:59, 25 мая 2017 69 435
Детство закончилось. В Рязани прошел общегородской последний звонок
19:46, 25 мая 2017 66 655
RZN.info публикует фото с места падения рязанки из окна (18+) 5
11:30, 19 мая 2017 66 573
В Солотче нашли пентхаус стоимостью 37 млн рублей. Фото 11
11:52, 22 мая 2017 59 090
В Рязани выбрали Мисс и Миссис Великая Русь. Фото 14
20:25, 26 мая 2017 50 645
Рязань посетил Алексей Навальный. Фоторепортаж 22
Все новости
Форум