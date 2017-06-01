Владимир Путин выделит 500 млн рублей на развитие русских мультфильмов

Владимир Путин пообещал выделить до 500 млн рублей на развитие русских мультфильмов. Средства резервного фонда пойдут на программное обеспечение анимационной отрасли, передает
Путин сообщил о своем решении на встрече с мультипликаторами, на которой обсуждались проблемы развития анимации.
«Почти все из ваших предложений будут реализованы. Я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами, включая и ваше пожелание выделить дополнительные средства на программное обеспечение, имея в виду собственные наши российские возможности, высокотехнологичные», — сообщил он.
Так же президент отметил значимость с отечественной анимации не только для страны, но и для мира.