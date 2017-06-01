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21:19, 1 июня 2017 227
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Владимир Путин подписал изменения в закон о выборах президента

Владимир Путин подписал изменения в закон о выборах президента

Президент России Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации». Документ опубликовали на официальном сайте главы государства.

Согласно изменениям, актуализированы положения об образовании избирательных участков, формировании избирательных комиссий, выдвижении и регистрации кандидатов, предвыборной агитации, финансировании выборов.

«Федеральным законом устанавливается механизм голосования избирателей по месту своего нахождения на основании заявления. В связи с этим изменяются формы протоколов избирательных комиссий», — говорится в документе.

Кроме того, в законе теперь предусмотрена возможность видеозаписи и трансляции на участках для голосования.


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