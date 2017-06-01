Владимир Путин подписал изменения в закон о выборах президента

Президент России Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации». Документ опубликовали на официальном
Согласно изменениям, актуализированы положения об образовании избирательных участков, формировании избирательных комиссий, выдвижении и регистрации кандидатов, предвыборной агитации, финансировании выборов.
«Федеральным законом устанавливается механизм голосования избирателей по месту своего нахождения на основании заявления. В связи с этим изменяются формы протоколов избирательных комиссий», — говорится в документе.
Кроме того, в законе теперь предусмотрена возможность видеозаписи и трансляции на участках для голосования.