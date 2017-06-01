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11:45, 1 июня 2017 210
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В Таиланде задержали четверых находившихся в международном розыске россиян

В Таиланде задержали четверых находившихся в международном розыске россиян

Полиция Таиланда задержала четверых россиян, объявленных в международный розыск по линии Интерпола. Об этом заявил начальник управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-лейтенант Нататхон Праосунтхон, передает «РИА Новости».

«В ходе операции, которая проводилась в сотрудничестве с российским посольством и нашими российскими коллегами, в столице и двух провинциях Таиланда были задержаны четверо граждан России, являющиеся фигурантами международного розыска по линии Интерпола», — сказал он.

По словам представителя полиции, данные лица «находились в Таиланде длительное время, у некоторых из них уже были тайские жены, и они жили в стране по семейным визам».


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