В Таиланде задержали четверых находившихся в международном розыске россиян

Полиция Таиланда задержала четверых россиян, объявленных в международный розыск по линии Интерпола. Об этом заявил начальник управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-лейтенант Нататхон Праосунтхон, передает «
«В ходе операции, которая проводилась в сотрудничестве с российским посольством и нашими российскими коллегами, в столице и двух провинциях Таиланда были задержаны четверо граждан России, являющиеся фигурантами международного розыска по линии Интерпола», — сказал он.
По словам представителя полиции, данные лица «находились в Таиланде длительное время, у некоторых из них уже были тайские жены, и они жили в стране по семейным визам».