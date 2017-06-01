Среди убитых на Филиппинах боевиков обнаружили выходцев из Чечни

Среди восьми иностранцев, ликвидированных в ходе столкновений с отрядом исламистов на юге Филлипин, были чеченцы, передает «
Также среди восьми убитых иностранцев оказались саудовцы, малайзийцы, индонезийцы и йеменцы. Всего в боях по захвату города Марави участвовало около 500 экстремистов.
Столкновения с армией продолжались больше недели. В результате операции удалось уничтожить 95 боевиков. Также погибли 25 солдат и 19 мирных граждан. По словам Лорензана, группа из 50-100 исламистов может оставаться в городе.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте был вынужден ввести в провинции Минданао военное положения. Из-за непростой ситуации в стране он также сократил свой визит в Москву, где встречался с Владимиром Путины. Сообщалось, что глава Филлипин просил Кремль предоставить ему современное оружие.