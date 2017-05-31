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15:16, 31 мая 2017 180
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В работе мессенджера Telegram произошли сбои

В работе мессенджера Telegram произошли сбои

В среду, 31 мая, в работе популярного мессенджера Telegram произошли сбои. Пользователи не могут воспользоваться web-версией и зайти на сайт мессенджера, передает ТАСС.

При попытке загрузить web-версию появляется сообщение: «Не удается получить доступ к сайту. Не удается найти DNS-адрес сервера telegram.org».

«Простите, возникли некоторые проблемы с DNS в web-версии (не с нашей стороны), надеемся на скорое возвращение. Переписка через мобильные приложения работает», — сообщается в микроблоге мессендежера в Twitter в ответе на вопрос одного из пользователей.


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