В Брянске раритетную «Волгу» продают за 700 тысяч

Житель Брянска выставил на одном из интернет-порталов купли-продажи свой автомобиль «Волга», выпущенный почти 60 лет назад. Продавец сообщил, что авто полностью отремонтировано и готово к поездкам, передает
По словам хозяина раритетной машины, в машине заменили поршни, кольца, маслосъемные колпачки, вкладыши, клапана, штанги, сальники коленвала. Кроме того, авто оснастили более производительным масляным насосом и новой помпой.
Двигатель перевели на 92 бензин. В машине есть двойная шумоизоляция. После «реинкарнации» авто прошло 2,5 тысяч километров, сообщил владелец раритета.