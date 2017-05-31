В бортовом меню «Аэрофлота» появятся тульские пряники. Они станут десертом к горячему обеду в эконом-классе на тех рейсах, которые летят более трех часов из Москвы, передает
«Церемония подписания договора между Тульской кондитерской фабрикой „Ясная Поляна“ и компанией „Аэромар“, являющейся поставщиком бортового питания для „Аэрофлота“, прошла сегодня в Москве. В меню авиакомпании теперь войдет традиционное русское лакомство — тульский пряник», — сообщили в пресс-службе в среду, 31 мая.
Нововведение на рейсах появится с 1 июня.
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