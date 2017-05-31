Минэкономразвития спрогнозировал нулевой рост пенсий до 2035 года

Минэкономразвития (МЭР) закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет в целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых, пишут «
Из прогноза следует, отмечает издание, что, в сравнении с 2016 годом, доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты — на 56,5%, экономика — на 78%, а пенсии — всего на 2,5%.
Их рост возобновится в 2024 году, до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 году пенсии будут на 4% ниже уровня 2013 года, пишет издание.