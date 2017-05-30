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9:25, 30 мая 2017 44
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В Подмосковье ветер разрушил пирамиду Александра Голода. Видео

В Подмосковье ветер разрушил пирамиду Александра Голода. Видео

В понедельник, 29 мая, ветер разрушил пирамиду Александра Голода, находившуюся на Новорижском шоссе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Истринского района передает «РИА Новости».

«Сооружение было возведено с целью исследования влияния пирамид на окружающую среду, большинство ученых не признает этот проект научным», — говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, никто из людей не пострадал. В районе работают 14 аварийных бригад.

«Это последние кадры жизни пирамиды, которая стояла с 99-го года», — прокомментировал автор видео, которое опубликовали на сайте телеканала «РЕН ТВ».


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