В Подмосковье ветер разрушил пирамиду Александра Голода. Видео

В понедельник, 29 мая, ветер разрушил пирамиду Александра Голода, находившуюся на Новорижском шоссе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Истринского района передает «
«Сооружение было возведено с целью исследования влияния пирамид на окружающую среду, большинство ученых не признает этот проект научным», — говорится в сообщении.
Согласно официальным данным, никто из людей не пострадал. В районе работают 14 аварийных бригад.
«Это последние кадры жизни пирамиды, которая стояла с 99-го года», — прокомментировал автор видео, которое опубликовали на сайте телеканала «РЕН ТВ».