Ураган в Центральной России повредил 180 крыш и две тысячи машин

Ликвидацией последствий урагана, пронесшегося в понедельник по регионам Центральной России, заняты более 22 тысяч человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Спасатели опубликовали предварительные данные по нанесенному стихией ущербу. Повалены более 6500 деревьев, повреждены кровли 180 с лишним строений: многоэтажных и частных жилых домов, административных зданий и одного роддома. От урагана пострадали более 1900 легковых автомобилей и один автобус. Произошла задержка в движении 130 электричек, 23 поездов дальнего следования и пяти составов Московского метрополитена. Четыре аэроэкспресса во Внуково были отменены.

Ураган обесточил более 300 населенных пунктов и 16500 домов с населением более 44 тысяч человек, а также 1375 дачных домов.

«Более всего от стихии пострадала Москва, где повалено свыше 3500 деревьев, повреждено более 140 кровель, 1500 с лишним автомобилей получили повреждения. В столичных аэропортах 29 мая было задержано более 50 рейсов, ограничено движение по 20 улицам», — рассказали спасатели.

К ликвидации последствий стихии в Москве, Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Тверской и Тульской областях привлечено более 22,3 тысячи человек и свыше 5 тысяч единиц техники. Коммунальные службы Москвы будут работать в усиленном режиме до полной ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщили в департаменте городского хозяйства.

«Население пострадавших районов через телевидение, радио и смс-рассылки проинформировано о правилах поведения в сложившейся обстановке», — отметили в ведомстве.

Напомним, 29 мая центральные и северные регионы ЦФО оказались во власти атмосферного фронта. Его движение сопровождалось дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.

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