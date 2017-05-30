Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:33, 30 мая 2017 284
 0    0

Ураган в Центральной России повредил 180 крыш и две тысячи машин

Ураган в Центральной России повредил 180 крыш и две тысячи машин

Ликвидацией последствий урагана, пронесшегося в понедельник по регионам Центральной России, заняты более 22 тысяч человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Спасатели опубликовали предварительные данные по нанесенному стихией ущербу. Повалены более 6500 деревьев, повреждены кровли 180 с лишним строений: многоэтажных и частных жилых домов, административных зданий и одного роддома. От урагана пострадали более 1900 легковых автомобилей и один автобус. Произошла задержка в движении 130 электричек, 23 поездов дальнего следования и пяти составов Московского метрополитена. Четыре аэроэкспресса во Внуково были отменены.

Ураган обесточил более 300 населенных пунктов и 16500 домов с населением более 44 тысяч человек, а также 1375 дачных домов.

«Более всего от стихии пострадала Москва, где повалено свыше 3500 деревьев, повреждено более 140 кровель, 1500 с лишним автомобилей получили повреждения. В столичных аэропортах 29 мая было задержано более 50 рейсов, ограничено движение по 20 улицам», — рассказали спасатели.

К ликвидации последствий стихии в Москве, Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Тверской и Тульской областях привлечено более 22,3 тысячи человек и свыше 5 тысяч единиц техники. Коммунальные службы Москвы будут работать в усиленном режиме до полной ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщили в департаменте городского хозяйства.

«Население пострадавших районов через телевидение, радио и смс-рассылки проинформировано о правилах поведения в сложившейся обстановке», — отметили в ведомстве.

Напомним, 29 мая центральные и северные регионы ЦФО оказались во власти атмосферного фронта. Его движение сопровождалось дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.

Фото из соцсетей


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:51, 30 мая 2017
Медработник рязанского травмпункта напала на пациентку. Видео
9:45, 30 мая 2017
На Московском шоссе «Рено» проехал на красный и врезался во внедорожник. Видео 1
9:33, 30 мая 2017
Ураган в Центральной России повредил 180 крыш и две тысячи машин
9:25, 30 мая 2017
В Подмосковье ветер разрушил пирамиду Александра Голода. Видео
17:44, 29 мая 2017
В Москве из-за урагана погибли шесть человек
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Романтичный или семейный. Идеи для отдыха в Рязани

Романтичный или семейный. Идеи для отдыха в Рязани

Какие из рязанских мест можно назвать наиболее подходящими для отдыха?

Популярное
Комментируемое
Новое
10:59, 25 мая 2017 68 408
Детство закончилось. В Рязани прошел общегородской последний звонок
19:46, 25 мая 2017 63 983
RZN.info публикует фото с места падения рязанки из окна (18+) 5
11:30, 19 мая 2017 63 851
В Солотче нашли пентхаус стоимостью 37 млн рублей. Фото 11
11:52, 22 мая 2017 56 678
В Рязани выбрали Мисс и Миссис Великая Русь. Фото 14
20:25, 26 мая 2017 46 067
Рязань посетил Алексей Навальный. Фоторепортаж 21
Все новости
Форум