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11:54, 30 мая 2017 200
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14-летний кикбоксер умер во время тренировки в Липецкой области

14-летний кикбоксер умер во время тренировки в Липецкой области

В воскресенье, 28 мая, 14-летний кикбоксер умер на тренировке в Ельце Липецкой области. Во время спарринга в спорткомплексе «Локомотив» подросток потерял сознание, сообщается на сайте местного СУ СКР.

Спортсмена пытались реанимировать в здании спорткомплекса, но это не дало результатов, подросток скончался.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), следствием изъяты медицинские документы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, причина смерти устанавливается.


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