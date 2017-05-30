14-летний кикбоксер умер во время тренировки в Липецкой области

В воскресенье, 28 мая, 14-летний кикбоксер умер на тренировке в Ельце Липецкой области. Во время спарринга в спорткомплексе «Локомотив» подросток потерял сознание, сообщается на сайте местного
Спортсмена пытались реанимировать в здании спорткомплекса, но это не дало результатов, подросток скончался.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), следствием изъяты медицинские документы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, причина смерти устанавливается.