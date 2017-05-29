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13:23, 29 мая 2017 284
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Закон об изъятии жилья может коснуться сети тысяч алиментщиков

Закон об изъятии жилья может коснуться сети тысяч алиментщиков

Фото: Pixabay.com

Закон об изъятии жилья может коснуться сети тысяч алиментщиков. Об этом заявил заместитель министра юстиции Михаил Гальперин, передает «РИА Новости».

По словам Гальперина, сейчас на исполнении у приставов находятся 880 тысяч исполнительных производств по алиментам на сумму 135 миллиардов рублей. Производств о возмещении вреда от преступлений — 107 тысяч, сумма просрочки по ним больше 100 миллиардов рублей.

При этом с учетом ограничений, предусмотренных в законопроекте, норма об изъятии единственного жилья может коснуться только нескольких тысяч человек.

«Есть экспертная оценка: при тех ограничениях, которые есть в законе, эта мера может коснуться порядка семи тысяч неплательщиков алиментов», — сказал Гальперин.

Законопроект о наложении взыскания на единственное жилье должника разработал Минюст. Он вызвал широкий резонанс и по итогам общественного обсуждения доработан. Теперь сфера действия документа ограничена только обязательствами по алиментам, по возмещению вреда, причиненного здоровью, вреда от потери кормильца, а также ущерба от преступлений.


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