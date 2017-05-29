Закон об изъятии жилья может коснуться сети тысяч алиментщиков. Об этом заявил заместитель министра юстиции Михаил Гальперин, передает «
По словам Гальперина, сейчас на исполнении у приставов находятся 880 тысяч исполнительных производств по алиментам на сумму 135 миллиардов рублей. Производств о возмещении вреда от преступлений — 107 тысяч, сумма просрочки по ним больше 100 миллиардов рублей.
При этом с учетом ограничений, предусмотренных в законопроекте, норма об изъятии единственного жилья может коснуться только нескольких тысяч человек.
«Есть экспертная оценка: при тех ограничениях, которые есть в законе, эта мера может коснуться порядка семи тысяч неплательщиков алиментов», — сказал Гальперин.
Законопроект о наложении взыскания на единственное жилье должника