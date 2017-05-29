Южная Корея сообщила о запуске ракеты в КНДР

Военные Южной Кореи сообщили, что КНДР осуществила запуск ракеты. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать Совет безопасности страны, передает «
В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что ракету неизвестного типа спустили с побережья КНДР в районе города Вонсан.
Как утверждают официальные лица Японии и Америки, полет продолжался шесть минут. Ракета пролетела 450 километров и упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ и в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата. Высота полета составила 100 километров.
Предполагается, что был произведен пуск ракеты средней дальности типа «Скад».