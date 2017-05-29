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8:27, 29 мая 2017 179
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Южная Корея сообщила о запуске ракеты в КНДР

Южная Корея сообщила о запуске ракеты в КНДР

Военные Южной Кореи сообщили, что КНДР осуществила запуск ракеты. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать Совет безопасности страны, передает «РИА Новости».

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что ракету неизвестного типа спустили с побережья КНДР в районе города Вонсан.

Как утверждают официальные лица Японии и Америки, полет продолжался шесть минут. Ракета пролетела 450 километров и упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ и в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата. Высота полета составила 100 километров.

Предполагается, что был произведен пуск ракеты средней дальности типа «Скад».


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