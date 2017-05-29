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16:35, 29 мая 2017 123
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Владимиру Путину сообщили о задержании мальчика на Новом Арбате

Владимиру Путину сообщили о задержании мальчика на Новом Арбате

Фото: Kremlin.ru

Владимиру Путину сообщили о задержании девятилетнего мальчика на Новом Арбате. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что этот случай не является президентской повесткой дня, передает «РИА Новости».

«Разумеется, во всех дайджестах сообщения, и в электронных ресурсах эта информация, конечно, содержится. Но в этом случае не требуется никаких отдельных докладов, это все-таки не вопрос президента», — ответил Песков на вопрос известно ли президенту об инциденте.

В сообщении также говорится, что руководство московского ГУМВД назначило проверку, чтобы оценить действия сотрудников. Проводит проверку и Следственный комитет.

Кроме того, в ситуации пообещала разобраться уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Напомним, мальчика задержали в центре Москвы в субботу, 27 мая, за чтение стихов Шекспира. Позже появилась информация, что полиция принесла извинения отцу задержанного в Москве ребенка. Затем на мачеху задержанного в Москве ребенка составили протокол о неповиновении полиции.


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