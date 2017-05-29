Владимиру Путину сообщили о задержании мальчика на Новом Арбате

Владимиру Путину сообщили о задержании девятилетнего мальчика на Новом Арбате. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что этот случай не является президентской повесткой дня, передает «
«Разумеется, во всех дайджестах сообщения, и в электронных ресурсах эта информация, конечно, содержится. Но в этом случае не требуется никаких отдельных докладов, это все-таки не вопрос президента», — ответил Песков на вопрос известно ли президенту об инциденте.
В сообщении также говорится, что руководство московского ГУМВД назначило проверку, чтобы оценить действия сотрудников. Проводит проверку и Следственный комитет.
Кроме того, в ситуации пообещала разобраться уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
Напомним, мальчика