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12:15, 29 мая 2017 41
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В России отзовут 30 тысяч машин Citroen

В России отзовут 30 тысяч машин Citroen

Фото: Pixabay.com

Официальный дилер Citroen в России отзовет 30 тысяч машин модели C4. Причина этого — проблемы с тросом замка на обшивке капота, передает «РИА Новости».

Отзыву подлежат автомобили, проданные с января 2011 года по июнь 2016 года.

«Причиной отзыва являются автомобили Citroen C4 хэтчбек/DS4, на которых трос замка на обшивке капота может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации», — говорится в сообщении.

Владельцев, чьи машины попали под отзыв, уведомят. Автомобили проверят, на них установят защиту, которая будет препятствовать коррозии. Она также обеспечит надежное крепление троса замка капота к обшивке капота.


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