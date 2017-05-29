В России отзовут 30 тысяч машин Citroen

Официальный дилер Citroen в России отзовет 30 тысяч машин модели C4. Причина этого — проблемы с тросом замка на обшивке капота, передает «
Отзыву подлежат автомобили, проданные с января 2011 года по июнь 2016 года.
«Причиной отзыва являются автомобили Citroen C4 хэтчбек/DS4, на которых трос замка на обшивке капота может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации», — говорится в сообщении.
Владельцев, чьи машины попали под отзыв, уведомят. Автомобили проверят, на них установят защиту, которая будет препятствовать коррозии. Она также обеспечит надежное крепление троса замка капота к обшивке капота.