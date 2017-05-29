В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба

В Санкт-Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба. Врач частной клиники заработала на этом более 800 тысяч рублей, передает «
По данным следователей, в 2014 году стоматолог обманула 43-летнюю пациентку и удалила ей 22 здоровых зуба, установив «мосты» ненадлежащего качества. За свою работу она взяла с пациентки 843 тысячи рублей.
В отношении 40-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Следователи проверяют информацию о других возможных преступлениях.