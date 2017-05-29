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13:05, 29 мая 2017 514
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В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба

В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба

Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба. Врач частной клиники заработала на этом более 800 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

По данным следователей, в 2014 году стоматолог обманула 43-летнюю пациентку и удалила ей 22 здоровых зуба, установив «мосты» ненадлежащего качества. За свою работу она взяла с пациентки 843 тысячи рублей.

В отношении 40-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Следователи проверяют информацию о других возможных преступлениях.


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