Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:51, 29 мая 2017 341
 0    0

Певицу МакSим экстренно госпитализировали в Турции

Певицу МакSим экстренно госпитализировали в Турции

Российскую певицу Марину Максимову, известную под псевдонимом МакSим, госпитализировали в Турции из-за боли в области живота, после чего перевезли в Москву. Об этом передает «Лента.ру» в понедельник, 29 мая.

Врачи диагностировали у исполнительницы гастрит. «Она в этот момент отдыхала в Турции. Пришлось досрочно возвращаться в Россию. Здесь Марину положили в больницу, но переживать не стоит, она идет на поправку», — объяснила представительница МакSим.

Певица отменила майские концерты. Из-за недуга она также пропустила вручение премии музыкального телеканала RU.TV.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Жизнь звезд»
15:51, 29 мая 2017
Певицу МакSим экстренно госпитализировали в Турции
23:25, 27 мая 2017
Роналду «откупился» от тюрьмы за шесть млн евро — СМИ 1
18:56, 23 мая 2017
Скончался актер Роджер Мур, исполнивший Джеймса Бонда
18:25, 20 мая 2017
Теннисистке Серене Уильямс отказали в скидке на обувь из-за расовой неприязни
11:28, 20 мая 2017
«Я буду продолжать бороться». Шепелев обжалует решение суда о деньгах на лечение Фриске
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
7 часов назад
Романтичный или семейный. Идеи для отдыха в Рязани

Романтичный или семейный. Идеи для отдыха в Рязани

Какие из рязанских мест можно назвать наиболее подходящими для отдыха?

Популярное
Комментируемое
Новое
10:59, 25 мая 2017 67 677
Детство закончилось. В Рязани прошел общегородской последний звонок
11:30, 19 мая 2017 63 019
В Солотче нашли пентхаус стоимостью 37 млн рублей. Фото 11
19:46, 25 мая 2017 62 871
RZN.info публикует фото с места падения рязанки из окна (18+) 5
11:52, 22 мая 2017 56 069
В Рязани выбрали Мисс и Миссис Великая Русь. Фото 14
20:25, 26 мая 2017 43 862
Рязань посетил Алексей Навальный. Фоторепортаж 16
Все новости
Форум