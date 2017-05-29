Из-за угрозы наводнения в Ставропольском крае эвакуируют 40 тысяч человек

Из-за угрозы наводнения в Ставропольском крае эвакуют 40 тысяч человек. Прорыв дамбы может произойти на Отказненском водохранилище, пишет «
Решение вывести жителей Советского и Буденовского районов Ставрополья принял губернатор Владимир Владимиров на заседании краевой комиссии по ЧС.
«Мы совершили облет, проанализировали ситуацию с поступлением воды в Отказненское водохранилище. Приток воды не падает. Динамика говорит о том, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. Это приводит к риску его разгерметизации», — рассказал губернатор.
Сейчас подготовлены 100 пунктов временного размещения. Людей разместят в 15 муниципальных образованиях края. В эвакуации примут участие около пяти тысяч сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих вооруженных сил и Росгвардии, волонтеров, прибывших и из других регионов, и около 400 автобусов. Въехать на эвакуированную территорию можно будет только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов.