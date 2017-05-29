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12:06, 29 мая 2017 83
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Из-за наводнения на Шри-Ланке погиб 151 человек

Из-за наводнения на Шри-Ланке погиб 151 человек

Из-за наводнения на Шри-Ланке погиб 151 человек. Еще 111 числятся пропавшими без вести, передает NEWS.BCM.ru со ссылкой на ВВС.

К спасательным операциям привлекли военных. Шри-Ланка просит помощи у ООН и стран Южной Азии.

В сообщении говорится, что из региона эвакуировали около полумиллиона жителей. Причиной наводнения стали сильнейшие за последние 14 лет ливни. В ближайшее время, по прогнозу метеорологов, дожди не прекратятся.

В результате последнего сильного наводнения на Шри-Ланке в мае 2003 года погибли 250 человек и были разрушены тысячи домов.


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