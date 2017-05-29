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15:56, 29 мая 2017 413
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Хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ

Хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ

Хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ в день сдачи экзаменов по географии и информатике. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Такие атаки (хакерские) были, в частности, на портал ЕГЭ „Ростелекома“. Они все были отбиты, и никак на ход экзамена не повлияли, но все меры информационной безопасности предусмотрены», — сказал Кравцов.

Он также обратился к хакерам спросив у них, зачем они мешают выпускникам.

Кравцов также предложил хакерам стать онлайн-наблюдателями.

Основный этап ЕГЭ стартовал 29 мая, он продлится до 1 июля.


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