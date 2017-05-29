Хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ в день сдачи экзаменов по географии и информатике. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает
«Такие атаки (хакерские) были, в частности, на портал ЕГЭ „Ростелекома“. Они все были отбиты, и никак на ход экзамена не повлияли, но все меры информационной безопасности предусмотрены», — сказал Кравцов.
Он также обратился к хакерам спросив у них, зачем они мешают выпускникам.
Кравцов также предложил хакерам стать онлайн-наблюдателями.
Основный этап ЕГЭ стартовал 29 мая, он продлится до 1 июля.