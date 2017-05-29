ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Центробанк отозвал лицензии у петрозаводского РИТЦ Банка и московского Айви Банка. Сообщения об отзыве лицензий у кредитно-финансовых организаций размещены на сайте регулятора, передает
В сообщении ЦБ указано, что деятельность Айви Банка носила «выраженный кэптивный характер» и в значительной мере была ориентированна на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефециарами кредитно-финансовой организации. Банк является участником государственной системы страхования вкладов, ЦБ ввел временную администрацию в банке.
РИТЦ Банк, указывается в сообщении ЦБ, утратил способность выполнять свои обязательства кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов из-за острого дефицита ликвидности. В действиях его руководства и собственников «прослеживались признаки недобросовестного поведения», указывает ЦБ, которые выражались выводе активов. Все это, говорится в сообщении, привело к тому, что «банк полностью утратил капитал».