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9:25, 28 мая 2017 411
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В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек

В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек

В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек. Инцидент произошел вечером в субботу, 27 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Водитель автомобиля Honda сбил двух пешеходов, которые шли по обочине в попутном направлении. В результате ДТП девочки 2002 и 2003 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель скрылся с места аварии.

Злоумышленника задержали позже сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что он был пьян.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото пресс-служба УМВД по Свердловской области


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