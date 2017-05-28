В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек. Инцидент произошел вечером в субботу, 27 мая, сообщила
Водитель автомобиля Honda сбил двух пешеходов, которые шли по обочине в попутном направлении. В результате ДТП девочки 2002 и 2003 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель скрылся с места аварии.
Злоумышленника задержали позже сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что он был пьян.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото пресс-служба УМВД по Свердловской области