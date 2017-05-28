В Новой Москве дети пострадали при катании на квадроциклах

В Новой Москве дети получили травмы при катании на квадроциклах. Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал двоих детей, передает «
Пострадавшим — 8 и 10 лет.
«Вертолет Московского авиационного центра вылетел из Вороново (Тинао). На борту находятся двое пострадавших детей 8 и 10 лет, которые получили травмы, катаясь на квадроциклах», — рассказали в пресс-службе столичного департамента по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
О характере травм ничего не сообщается.