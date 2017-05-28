Самолет МС-21 совершил первый пробный полет в Иркутске. Видео

Ближне-среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый пробный полет в Иркутске. Об этом сообщил
«Полет прошел нормально, как планировалось», — сказал собеседник агентства.
Тестовый полет попал на видео очевидцев.
Первый полет самолета МС-21 намечался на декабрь 2016 года, позже дату перенесли на апрель, затем — на конец мая.
Справка
МС-21 — первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в России. В новой истории России с нуля произвели пока только один гражданский самолет — региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011 года). МС-21 от него отличается увеличенной дальностью полета (максимально 4578 км против 6400 км) и большим количеством посадочных мест (в SSJ-100 максимально может поместиться 108 пассажирских кресел, в МС-21 — до 211 кресел).
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