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14:28, 28 мая 2017 236
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Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за конфликта между пассажирами

Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за конфликта между пассажирами

Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за конфликта между пассажирами. Самолет направлялся в Даламан, передает ТАСС.

«Сегодня около 5:30 часов утра в аэропорту Краснодара экстренно сел борт, направлявшийся из Москвы в турецкий город Даламан. С рейса были сняты два человека, которые вели себя неподобающим образом. Один из них, как позже выяснилось, находился в нетрезвом состоянии», — рассказали агентству в пресс-службе управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

Мужчин доставили в полицию. Проводится проверка по факту произошедшего.

После остановки самолет продолжил полет в пункт назначения.


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