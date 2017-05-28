Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за конфликта между пассажирами. Самолет направлялся в Даламан, передает
«Сегодня около 5:30 часов утра в аэропорту Краснодара экстренно сел борт, направлявшийся из Москвы в турецкий город Даламан. С рейса были сняты два человека, которые вели себя неподобающим образом. Один из них, как позже выяснилось, находился в нетрезвом состоянии», — рассказали агентству в пресс-службе управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.
Мужчин доставили в полицию. Проводится проверка по факту произошедшего.
После остановки самолет продолжил полет в пункт назначения.