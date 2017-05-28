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21:02, 28 мая 2017 42
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Под Красноярском частный самолет при жесткой посадке обесточил три поселка

Под Красноярском частный самолет при жесткой посадке обесточил три поселка

В воскресенье, 28 мая, под Красноярском одноместный частный самолет при жесткой посадке обесточил три поселка. Пилот не пострадал, передает «РИА Новости».

По данным спасателей, без света остались поселки Лугавское, Знаменское и Тагарское. О числе попавших под отключение человек пока неизвестно. Бригада энергетиков занимается восстановлением энергоснабжения.

«Вблизи поселка Лугавское Минусинского района совершил жесткую посадку одноместный легкомоторный частный самолёт, совершавший перелёт Абакан-Шушенское. В кабине самолета находился один человек — пилот. В результате данного инцидента погибших и травмированных нет, самолет не повреждён. Повреждена линия электропередач, под отключение частично попали три населённых пункта», — рассказал в региональном МЧС.

Самолет КР-2U SOVA приземлился на заболоченной местности в 20 километрах южнее Минусинска. По предварительным данным, воздушное судно выполняло несанкционированный полет.


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