Около трех тысяч москвичей вышли на митинг против реновации. Охрану общественного порядка и безопасность в столице обеспечивают полиция и Росгвардия, передает «
Организаторы согласовали с властями шествие по улице Вавилова и митинг.
Напомним, в начале мая мэрия Москвы опубликовала список из 4 566 пятиэтажек, жильцы которых смогут принять участие в голосовани о включении их домов в программу реновации жилья. В перечень попали 85 районов старой Москвы, а также шесть поселений на новых территориях.
В окончательный вариант программы войдут те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. Голосование стартовало 14 мая. Оно завершится 15 июня.