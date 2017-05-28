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19:01, 28 мая 2017 100
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Около трех тысяч москвичей вышли на митинг против реновации

Около трех тысяч москвичей вышли на митинг против реновации

Фото: Pixabay.com

Около трех тысяч москвичей вышли на митинг против реновации. Охрану общественного порядка и безопасность в столице обеспечивают полиция и Росгвардия, передает «РИА Новости».

Организаторы согласовали с властями шествие по улице Вавилова и митинг.

Напомним, в начале мая мэрия Москвы опубликовала список из 4 566 пятиэтажек, жильцы которых смогут принять участие в голосовани о включении их домов в программу реновации жилья. В перечень попали 85 районов старой Москвы, а также шесть поселений на новых территориях.

В окончательный вариант программы войдут те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. Голосование стартовало 14 мая. Оно завершится 15 июня.


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