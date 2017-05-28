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13:29, 28 мая 2017 75
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Эксперты назвали перечень переименованных моделей автомобилей в России

Эксперты назвали перечень переименованных моделей автомобилей в России

Эксперты назвали перечень моделей автомобилей, которые в России обзавелись собственными уникальными названиями. Эти изменения произошли из-за различий в языковой культуре, пишут «Актуальные новости».

Одной из таких машин является Lifan Murman, который на родине имеет окончание «820», как и другие модели линейки. В России же все они обзавелись собственными уникальными наименованиями.

Renault Captur изменили на Kaptur, но в данном случае комплектации для России и Европы были отличны друг от друга. Фактически их можно считать разными автомобилями.

Французский производитель также поменял все модели дочернего Dacia на Renault, поскольку к автомобилям с названием «Дача» вряд ли бы отнеслись серьезно в российский дилерских центрах.

Аналогичная судьба настигла так и не дошедший до России Chevrolet Trax, переименованный в Tracker, и Daewoo Kalos, названный на отечественном рынке Chevrolet Aveo.

Jeep Patriot в РФ из-за УАЗа превратился в Liberty, а Niva трансформировалась в Lada 4×4.


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