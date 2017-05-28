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14:06, 28 мая 2017 213
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Друг исполнителя теракта в Манчестере рассказал о «промывке мозгов» в Британии

Друг исполнителя теракта в Манчестере рассказал о «промывке мозгов» в Британии

Друг смертника Салмана Абеди, устроившего взрыв в Манчестере, рассказал, что тот стал приверженцем радикальных идей уже в Великобритании. Абеди серьезно увлекся религией несколько лет назад, заявил его товарищ в интервью телеканалу Sky News.

Как рассказал друг детства террориста, рэпер под псевдонимом Geko, в Манчестере есть «группировка, которая всем промывает мозги».

«Мне это не нравится. Он был в Ливии, а сейчас совершил теракт в Манчестере», — отметил Geko.

По его словам, раньше Абеди был добрым и веселым молодым человеком. Также он отметил, что по-настоящему религиозным его друг не стал. Geko добавил, что не знает, какие у его друга были мотивы.

Напомним, вечером 22 мая во время концерта Арианы Гранде в комплексе «Манчестер Арена» произошел взрыв, который осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ («Исламское государство», запрещена в России).


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