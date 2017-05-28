Друг исполнителя теракта в Манчестере рассказал о «промывке мозгов» в Британии

Друг смертника Салмана Абеди, устроившего взрыв в Манчестере, рассказал, что тот стал приверженцем радикальных идей уже в Великобритании. Абеди серьезно увлекся религией несколько лет назад, заявил его товарищ в интервью телеканалу
Как рассказал друг детства террориста, рэпер под псевдонимом Geko, в Манчестере есть «группировка, которая всем промывает мозги».
«Мне это не нравится. Он был в Ливии, а сейчас совершил теракт в Манчестере», — отметил Geko.
По его словам, раньше Абеди был добрым и веселым молодым человеком. Также он отметил, что по-настоящему религиозным его друг не стал. Geko добавил, что не знает, какие у его друга были мотивы.
Напомним, вечером 22 мая во время концерта Арианы Гранде в комплексе «Манчестер Арена» произошел