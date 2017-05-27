Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:26, 27 мая 2017 126
 0    0

В США самолет совершил посадку из-за потерявших создание стюардесс

В США самолет совершил посадку из-за потерявших создание стюардесс

В США самолет совершил посадку из-за потерявших создание стюардесс. Boeing Dreamliner с 345 пассажирами летел из Орландо в Бристоль 21 мая, сообщают «Вести».

Самолет находился в воздухе около 80 минут, когда по салону распространился токсичный запах, от которого некоторые пассажиры почувствовали себя плохо, а две стюардессы упали в обморок.

Пилоты решили вернуться в Орландо. После приземления пострадавшим надели кислородные маски, несколько человек отвели на обследование в больницу. Никто серьезно не пострадал.

Пассажиров разместили в отеле за счет авиакомпании. Людей отправили в Бристоль на следующий день.

Причину инцидента выясняют.

Фото «Вести»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:26, 27 мая 2017
В США самолет совершил посадку из-за потерявших создание стюардесс
13:44, 27 мая 2017
Под Москвой упал самолет Як-18, погибли два человека
11:57, 27 мая 2017
Касимовца задержали за серию краж из дачных домов
11:53, 27 мая 2017
Американскую медсестру подозревают в причастности к смертям 60 детей
10:56, 27 мая 2017
В Скопинском районе пропала 80-летняя женщина
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Много ли пользы от прививок? Интервью с главврачом клиники «Добрый доктор Детство»

Много ли пользы от прививок? Интервью с главврачом клиники «Добрый доктор Детство»

Большинство родителей верят слухам и считают, что не прививать ребенка — это современно и полезно.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:59, 25 мая 2017 61 440
Детство закончилось. В Рязани прошел общегородской последний звонок
11:30, 19 мая 2017 60 049
В Солотче нашли пентхаус стоимостью 37 млн рублей. Фото 11
19:46, 25 мая 2017 55 881
RZN.info публикует фото с места падения рязанки из окна (18+) 5
11:52, 22 мая 2017 53 710
В Рязани выбрали Мисс и Миссис Великая Русь. Фото 14
20:12, 25 мая 2017 29 029
Погибшая девушка выпала с открытого балкона на 25 этаже
Все новости
Голосования

Кому доверить ребенка на лето?

Окончание опроса: 28.05.2017
Архив голосований
Форум