В США самолет совершил посадку из-за потерявших создание стюардесс. Boeing Dreamliner с 345 пассажирами летел из Орландо в Бристоль 21 мая, сообщают «
Самолет находился в воздухе около 80 минут, когда по салону распространился токсичный запах, от которого некоторые пассажиры почувствовали себя плохо, а две стюардессы упали в обморок.
Пилоты решили вернуться в Орландо. После приземления пострадавшим надели кислородные маски, несколько человек отвели на обследование в больницу. Никто серьезно не пострадал.
Пассажиров разместили в отеле за счет авиакомпании. Людей отправили в Бристоль на следующий день.
Причину инцидента выясняют.
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