В Лондоне из-за угрозы взрыва эвакуировали зрителей из театра

В Лондоне из-за угрозы взрыва эвакуировали зрителей театра «Олд Вик». По словам посетителей, сотрудники службы безопасности вышли на сцену во время представления и сообщили, что в здании может находиться опасный предмет, пишет
Решение об эвакуации приняла полиция, после того, как получила сообщение по телефону. В данный момент здание осматривают сотрудники правоохранительных органов.
Также были эвакуированы люди из располагающихся неподалеку зданий, оцепили близлежащие участки дорог.
Тревога оказалась ложной.