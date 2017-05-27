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19:20, 27 мая 2017 173
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В Лондоне из-за угрозы взрыва эвакуировали зрителей из театра

В Лондоне из-за угрозы взрыва эвакуировали зрителей из театра

В Лондоне из-за угрозы взрыва эвакуировали зрителей театра «Олд Вик». По словам посетителей, сотрудники службы безопасности вышли на сцену во время представления и сообщили, что в здании может находиться опасный предмет, пишет Independent.

Решение об эвакуации приняла полиция, после того, как получила сообщение по телефону. В данный момент здание осматривают сотрудники правоохранительных органов.

Также были эвакуированы люди из располагающихся неподалеку зданий, оцепили близлежащие участки дорог.

Тревога оказалась ложной.


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