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12:30, 27 мая 2017 158
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В Чили начали строить крупнейший в мире телескоп

В Чили начали строить крупнейший в мире телескоп

Фото: Pixabay.com

В Чили начали строить крупнейший в мире телескоп. Аппарат стоит один миллиард евро, передает ТАСС.

Старт строительства дала президент Чили Мишель Бачелет в пятницу, 26 мая. С помощью телескопа можно будет изучать экзопланеты — те, что находятся за пределами Солнечной системы. Планируется, что «Европейский экстремально большой телескоп» (European Extremely Large Telescope, EELT) построят к 2024 году.

«Здесь будет возведен не просто телескоп, а одно из крупнейших доказательств возможностей науки и технологий, а также международного сотрудничества», — заявила Бачелет.

Аппарат оснастят пятью сегментными зеркалами, диаметр самого большого их них составит 39 метров. Его создадут из 800 шестиугольных зеркал диаметром 1,4 метра. Площадь вращающегося купола будет приблизительно равна футбольному полю. Масса телескопа составит пять тысяч тонн, из них три тысячи — подвижная часть.


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