Умер бывший советник Джимми Картера Збигнев Бжезинский

Умер бывший советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский. Он скончался в возрасте 89 лет, передает «
«Мой отец спокойно скончался сегодня ночью», — написала дочь советника Мика на своей странице в Instagram. Политолог умер в больнице Вирджинии.
Збигнев Бжезинский родился в 1928 году в Польше. Он покинул страну со своим отцом, который был дипломатом. В итоге Бжезинский оказался в США, где окончил университет Макгилла и стал доктором философии в Гарварде.
Политолог получил широкую известность из-за резкого отношения к СССР.
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