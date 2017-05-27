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13:57, 27 мая 2017 138
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Умер бывший советник Джимми Картера Збигнев Бжезинский

Умер бывший советник Джимми Картера Збигнев Бжезинский

Умер бывший советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский. Он скончался в возрасте 89 лет, передает «РИА Новости».

«Мой отец спокойно скончался сегодня ночью», — написала дочь советника Мика на своей странице в Instagram. Политолог умер в больнице Вирджинии.

Збигнев Бжезинский родился в 1928 году в Польше. Он покинул страну со своим отцом, который был дипломатом. В итоге Бжезинский оказался в США, где окончил университет Макгилла и стал доктором философии в Гарварде.

Политолог получил широкую известность из-за резкого отношения к СССР.

Фото русской службы BBC


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