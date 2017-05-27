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8:56, 27 мая 2017 1 270
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Появилась дата выхода и предполагаемая цена iPhone 8

Появилась дата выхода и предполагаемая цена iPhone 8

Фото: Pixabay.com

Появилась дата выхода и предполагаемая цена iPhone 8. Впервые Apple презентует новый продукт в выходной день, пишет «Российская газета».

«iPhone 8 (он же iPhone 7s) будет показан 17 сентября. Продажи начнутся 25 сентября», — написал на своей странице в «Твиттере» дизайнер Бенджамин Гескин. В комментариях к посту он отметил, что презентация возможна в близких к 17 сентября 2017 года числах.

По мнению аналитики UBS Стивена Милуновича, самая дешевая версия iPhone 8 составит 870 долларов (около 49 тысяч рублей), а самая дорогая модель с максимальным объемом памяти обойдется в 1070 долларов (около 60 тысяч рублей).

Напомним, ранее стало известно, что у новой модели iPhone 8 появится корпус из «жидкого металла» и замена разъему для наушников.


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