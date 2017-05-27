Появилась дата выхода и предполагаемая цена iPhone 8. Впервые Apple презентует новый продукт в выходной день, пишет «
«iPhone 8 (он же iPhone 7s) будет показан 17 сентября. Продажи начнутся 25 сентября», — написал на своей странице в «Твиттере» дизайнер Бенджамин Гескин. В комментариях к посту он отметил, что презентация возможна в близких к 17 сентября 2017 года числах.
По мнению аналитики UBS Стивена Милуновича, самая дешевая версия iPhone 8 составит 870 долларов (около 49 тысяч рублей), а самая дорогая модель с максимальным объемом памяти обойдется в 1070 долларов (около 60 тысяч рублей).
Напомним, ранее стало известно, что у новой модели iPhone 8 появится