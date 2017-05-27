Эксперты назвали топ-5 самых дорогих автомобилей 2017 года. В список вошли различные модели — от седанов до внедорожников, пишут «
На первом месте оказался итальянский спорткар Lamborghini Huracan Performante. Премьера модели состоялась на автосалоне в Женеве. У машины 10-цилиндровый V-образный объемом 5,2 литра двигатель, который выдает мощность от 610 до 640 л.с., она способна разогнаться до 325 километров в час. Стоимость автомобиля составит около 232 тысяч евро, в России модель можно будет приобрести примерно за 15 миллионов 500 тысяч рублей.
Вторую позицию занял премиальный Mercedes-Maybach Landaulet G650, а продажи начнутся только предстоящей осенью по цене в 280-300 тысяч евро. Новинка оснащена безальтернативным бензиновым 6-литровым двигателем, генерирующим 630 «лошадей».
Тройку замыкает «бриллиантовый» Rolls-Royce, который также показали на Женевском автосалоне в этом году. Автомобиль получил такое название благодаря тому, что в краску подмешали более тысячи мелких драгоценных камней и покрыли ей кузов. Предварительный ценник машины составляет порядка 300 тысяч долларов.
Четвертое место оказалось за спортивной Ferrari 812 Superfast, оснащенной мотором в 780 лошадиных сил. Автомобиль отличается феноменальной мощностью в 780 лошадиных сил, которую обеспечивает 6-литровый 12-цилиндровый двигатель. До первой сотни разгоняется меньше, чем за три секунды. Стоимость автомобиля оценена в 320 тысяч евро.
Топ-5 этого рейтинга замыкает McLaren 720S. В движение автомобиль приводит 4-литровый мотор, расположенный за сиденьями, способный развивать мощность до 720 л.с. Максимальная скорость суперкара — 340 километров в час. Машину можно будет приобрести в Великобритании по цене от 210 тысяч фунтов стерлингов.
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