Американскую медсестру подозревают в причастности к смертям 60 детей. Сейчас Дженин Джонс отбывает наказание в штате Техас за убийство ребенка более 30 лет назад, передает «
О подозрении в массовом убийстве сообщили на сайте окружного прокурора Сан-Антонио. Кроме того, ранее ее обвинили у убийстве еще одного ребенка.
На данный момент женщина сидит в тюрьме за два преступления, которые она совершила в 1984 году.
Ее приговорили к 99 годам лишения свободы за то, что она ввела смертельную дозу мышечного релаксанта 15-месячному ребенку. Также медсестра ввела летальное количество противосвертывающего средства другому ребенку, однако ему удалось выжить.