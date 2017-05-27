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11:53, 27 мая 2017 165
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Американскую медсестру подозревают в причастности к смертям 60 детей

Американскую медсестру подозревают в причастности к смертям 60 детей

Фото: Pixabay.com

Американскую медсестру подозревают в причастности к смертям 60 детей. Сейчас Дженин Джонс отбывает наказание в штате Техас за убийство ребенка более 30 лет назад, передает «РИА Новости».

О подозрении в массовом убийстве сообщили на сайте окружного прокурора Сан-Антонио. Кроме того, ранее ее обвинили у убийстве еще одного ребенка.

На данный момент женщина сидит в тюрьме за два преступления, которые она совершила в 1984 году.

Ее приговорили к 99 годам лишения свободы за то, что она ввела смертельную дозу мышечного релаксанта 15-месячному ребенку. Также медсестра ввела летальное количество противосвертывающего средства другому ребенку, однако ему удалось выжить.


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