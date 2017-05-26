«ВКонтакте» разрешила платные подписки и тестовые периоды в приложениях

«ВКонтакте» ввела подписку на внутренние покупки в играх и приложениях на платформе социальной сети. Об этом сообщили представители компании, передает
После покупки бонуса или доступа к платной функции в приложении система будет автоматически повторять покупку раз в неделю или месяц, списывая со счета пользователя голоса. Если голосов нет или недостаточно, пользователю предложат выбрать способ оплаты, например, привязать банковскую карту.
Управлять подпиской можно в настройках профиля в разделе «Платежи и переводы». В нем пользователь может отписаться или возобновить подписку, поменять привязанную карту и проверить даты ближайших платежей.
При этом тип платежа — разовый или подписку — выбирает разработчик приложения, отметил представитель «ВКонтакте» Евгений Красников. Если выбрана подписка, соцсеть будет предупреждать пользователя о списании голосов каждую неделю или месяц.
Разработчики могут установить в своих приложениях пробный период для подписки: в этом случае пользователь получит бонусы сразу, а дата первой оплаты сдвинется. Также у них есть возможность уменьшить сумму платежа или изменить дату оплаты.