В Госдуме предложили не вводить платный въезд в города

Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству предложил исключить ко второму чтению норму о введении платного въезда в определенные районы городов, передает
Правительственный законопроект внесли в нижнюю палату парламента в апреле 2016 года и был принят в первом чтении в декабре прошлого года на одном из последних пленарных заседаний осенней сессии.
По словам Москвичева, его комитет еще в апреле текущего года направил в Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента подготовленный ко второму чтению законопроект, «где вопрос взимания платы въезда в города РФ отсутствует».