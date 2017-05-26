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10:00, 26 мая 2017 158
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В Госдуме предложили не вводить платный въезд в города

В Госдуме предложили не вводить платный въезд в города

Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству предложил исключить ко второму чтению норму о введении платного въезда в определенные районы городов, передает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета Евгения Москвичева.

Правительственный законопроект внесли в нижнюю палату парламента в апреле 2016 года и был принят в первом чтении в декабре прошлого года на одном из последних пленарных заседаний осенней сессии.

По словам Москвичева, его комитет еще в апреле текущего года направил в Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента подготовленный ко второму чтению законопроект, «где вопрос взимания платы въезда в города РФ отсутствует».


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