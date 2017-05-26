Минюст предложил изымать единственное жилье при долге выше 200 тысяч рублей. Предполагается распространить действие законопроекта только на алиментщиков, а также тех, кто отказывается возместить причиненный преступлением ущерб, вред здоровью или в связи со смертью кормильца, пишут «
Отмечается, что если размер долга «явно несоразмерен стоимости имущества», единственное жилье не отнимут. Изъятие будет возможно только по решению суда и том случае, если площадь жилья не меньше 36 квадратных метров на человека, а стоимость — в раза выше, чем стоимость соответствующего предоставления.
Изъятое жилье будут продавать, оставшиеся деньги предполагается отдать должнику. При этом сумма не должна быть меньше необходимой для приобретения жилья. Если должник за три месяца не купит новое жилье, деньги уйдут в местный бюджет.
Законопроект не предполагает взыскания единственного жилья из-за задолженности по кредитам и оплате услуг ЖКХ.
«Законопроект сконцентрирован на защите наиболее уязвимой категории граждан от недобросовестных должников, в связи с чем сфера его действия ограничена только принудительным исполнением требований по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца и возмещению ущерба, причиненного преступлением», — отмечается в сообщении Минюста.