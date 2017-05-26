«Мегафон» запустит мобильный оператор VKMobilе

«Мегафон» в июле этого года запустит новый мобильный оператор VKMobile для пользователей социальной сети «Вконтакте». Запуск произойдет в рамках VK Fest (фестиваль, который проводит соцсеть). Об этом сообщил «
По его словам, новый продукт включает в себя опции, важные для аудитории соцсети — это безлимитный интернет-трафик в приложении «ВКонтакте», кешбэк при покупке контента в социальной сети и подписка на музыку.
«Мы будем работать над дифференциацией брендов: „Мегафон“ для традиционных пользователей, „Йота“ — для активной молодежи, любителей интернета, VKMobile — для пользователей соцсети», — заявил Вольфсон.
Он также рассказал, что компания будет создавать услуги с дополнительной ценностью — среди них уже есть «МегаФон.ТВ» и «МегаФон.Карта».