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15:18, 26 мая 2017 232
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«Мегафон» запустит мобильный оператор VKMobilе

«Мегафон» запустит мобильный оператор VKMobilе

Фото: Pixabay.com

«Мегафон» в июле этого года запустит новый мобильный оператор VKMobile для пользователей социальной сети «Вконтакте». Запуск произойдет в рамках VK Fest (фестиваль, который проводит соцсеть). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на коммерческого директора «Мегафона» Влада Вольфсона.

По его словам, новый продукт включает в себя опции, важные для аудитории соцсети — это безлимитный интернет-трафик в приложении «ВКонтакте», кешбэк при покупке контента в социальной сети и подписка на музыку.

«Мы будем работать над дифференциацией брендов: „Мегафон“ для традиционных пользователей, „Йота“ — для активной молодежи, любителей интернета, VKMobile — для пользователей соцсети», — заявил Вольфсон.

Он также рассказал, что компания будет создавать услуги с дополнительной ценностью — среди них уже есть «МегаФон.ТВ» и «МегаФон.Карта».


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